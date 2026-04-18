Gündem
Vah vah vah! Adıgüzel gözaltına alınmasaydı "Atatürk Kütüphanesi" açacakmış!

Vah vah vah! Adıgüzel gözaltına alınmasaydı "Atatürk Kütüphanesi" açacakmış!

Tıpkı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yine onun gibi mektup yazarak Atatürk’ü kullanmaya kalktı.

“Rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu gibi mektup yazarak kendisini savunurken, “Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben bugün gençlerle birlikte ilk gün heyecanını yaşayacaktım” şeklinde Atatürk istismarına yeltenmesi mide bulandırdı.

 

Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda şunları yazdı: “Sevgili Ataşehirli komşularım; Göreve geldiğim ilk günden bugüne Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaşta büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım. Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben bugün gençlerle birlikte ilk gün heyecanını yaşayacaktım. Haksız, hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastidir. Gerçekler er yada geç ortaya çıkacak ve bizler tekrar buluşacağız”

 

Ancak Adıgüzel, MASAK raporları ve HTS kayıtları ile dolu dosyadaki “rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarına değinmemeyi tercih etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında 'rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldı. MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilirken, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

Yorumlar

Misafir

Adıgüzel yemezler artık. Sizin tabiatınız değerleri menfaatiniz gereği kullanmak meziyetlerinizdendir. Lakin o kadar çok topluca bu icraati gerçekleştiriyor olmanızdan kimse kâle almıyor. Artık Atatürk'ü rahat bırakın. Hırsızlığınıza, rezil amellerinize alet etmeyin. Sizin aslen bu emellerinize Atatürk ü alet etmenizden dolayı ayrıca ceza almalısınız.

Hayal alemi

Şöyle yazılabilirdi: Beyefendi iddia edilenler doğruysa bu haltı işlemeseydin hayallerini gerçekleştirirdin. Şayet iddia edilenler yanlışsa bir gün hayallerini gerçekleştirirsin. İnsanlar çalarken hayallerinin gerçekleşmeyeceğini düşünmeli değil mi?
