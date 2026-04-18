Vah vah vah! Adıgüzel gözaltına alınmasaydı “Atatürk Kütüphanesi” açacakmış!

“Rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu gibi mektup yazarak kendisini savunurken, “Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben bugün gençlerle birlikte ilk gün heyecanını yaşayacaktım” şeklinde Atatürk istismarına yeltenmesi mide bulandırdı.

CHP’Lİ DİĞER HIRSIZLAR GİBİ O DA “SİYASİ” DEDİ!

Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda şunları yazdı: “Sevgili Ataşehirli komşularım; Göreve geldiğim ilk günden bugüne Ataşehirimizin çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaşta büyükleri için kamucu belediyecilik anlayışıyla gece gündüz çalıştım. Bugün Atatürk Kütüphanemiz gençlere kapılarını açacaktı ve ben bugün gençlerle birlikte ilk gün heyecanını yaşayacaktım. Haksız, hukuksuz yere gözaltında tutulan diğer arkadaşlarım gibi çeşitli iftiralarla bugün sizlerden uzaktayım. Ataşehirli komşularım beni çok iyi tanır. Bu yaşadıklarımız tamamen siyasidir ve itibar suikastidir. Gerçekler er yada geç ortaya çıkacak ve bizler tekrar buluşacağız”

“RÜŞVET, SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA”DAN BAHSETMEDİ!

Ancak Adıgüzel, MASAK raporları ve HTS kayıtları ile dolu dosyadaki “rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarına değinmemeyi tercih etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında 'rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldı. MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilirken, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.