Ekonomide dev imza: Bakan Şimşek IN-RAIL projesinin detaylarını paylaştı

Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yoğun ve verimli temaslarda bulunduklarını belirterek, "Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisi, stratejik konumu ve yüksek potansiyeliyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yoğun ve verimli temaslarda bulunduklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Birçok kuruluş ve yatırım bankasının ev sahipliğinde binden fazla yatırımcıya ülkemizin ekonomik görünümünü anlattık, MÜSİAD ile birlikte reel sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanlarıyla görüştük. Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla temaslarda bulunduk. Türkiye'yi Orta Koridor'un merkezi haline getirecek IN-RAIL projesine imza attık.

Birçok ülkenin maliye bakanı ile ikili görüşmeler yaptık. Münih Güvenlik Konferansı'nda küresel güvenlik ve transatlantik iş birliğine dair görüşlerimizi paylaştık. G20, IMFC, FATF ve İklim için Maliye Bakanları Koalisyonu toplantılarına katıldık. Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisi, stratejik konumu ve yüksek potansiyeliyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık."

