16 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu
Adana Yüreğir'de sulama kanalına giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu İ.İ., girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı. Suda bir süre çırpınan İ.İ., gözden kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sulama kanalı çevresinde İ.İ.'nin yakınlarının umutlu bekleyişi sürerken, ekipler çocuğu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.