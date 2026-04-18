  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Toplumsal cinnetin eşiğinde gençlik! 'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!' Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan yasağı! İran’a teşekkür Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda konuştu Krizden en az etkilenen ülkeyiz İBB'de Deniz Taksi fiyaskosu: 74 milyon gelir için 479 milyon harcandı Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha Balıkesir'de "ballı" ihale skandalı: 22 milyonluk gıda alımı Ağrı'daki bakkala gitti Yaptırım derken silah satmaya devam ediyor Siyonist aşığı AB'den göz boyama Çocukları şiddete programlayan o kanala dur denildi: 7,5 milyon aboneli rezalet kapatıldı! Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!
Gündem

Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hürmüz Boğazı bugün tekrar kapatıldı. Ancak 2 geminin boğazı geçmeye çalıştığı belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre İran cephesi gemileri vurdu.

İran ordusu, dün açıldığı duyurulan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın ABD ablukası nedeniyle alındığı belirtildi.

GEMİLER VURULDU

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. İngiliz basını, İran hücum botlarının Hürmüz'den geçmeye çalışan bir petrol tankerine ve kargo gemisine ateş açtığını duyurdu. Tanker mürettebatının güvende olduğu belirtildi.

 

TOPU ABD'YE ATTI

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yayınladığı bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD’nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.

 

Ayrıca bildiride, ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı’ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.

HAMANEY'DAN AÇIKLAMA: HAZIRIZ

Hürmüz'de abluka krizi tırmanırken, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney yeni bir açıklama yayımladı. Hamaney, açıklamada "Donanmamız düşmanlarımıza yeni ve acı yenilgiler yaşatmaya hazır" ifadesini kullandı.

Dünya

Gündem

Gündem

Dünya

Dünya

Tarihini duyurdular! ABD ve iran arasında yeni müzakere!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

Gündem

Gündem

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23