CHP'nin algısı patladı: Motorine dev indirim!
Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla petrol düşerken, Türkiye’de motorine pazartesi gecesi yaklaşık 8 TL indirim bekleniyor. Savaş kaynaklı tüm dünyadaki artışı sözde muhalifler Hükümetin ekonomi politikalarından bilmişti.
İran'ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden ticari geçişe açtığını duyurmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel piyasalardaki bu gerilemenin etkisiyle motorin (dizel) grubunda pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 8 liralık indirim bekleniyor.
Uzmanlar, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ettiğini vurguluyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL
