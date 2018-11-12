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Öğrencileri fuara götüren otobüsler çarpıştı: 11 yaralı

Bolu'da öğrencileri taşıyan otobüslerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:10
Öğrencileri fuara götüren otobüsler çarpıştı: 11 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, öğrencileri bir alışveriş merkezindeki bilim fuarına götüren 3 otobüsün çarpışması sonucu 11 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında, Bolu-Mudurnu Yolu Piroğlu mevkiinde meydana geldi. Mudurnu Dumlupınar İlkokulu'nda eğitim gören 117 öğrenciyi Bolu kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki bilim fuarına götüren 3 otobüsten, Ayhan Ö. idaresindeki 14 LC 308 plakalı otobüs önüne çıkan iş makinesi nedeniyle ani fren yaptı. Arkadan gelen Remzi Ç. idaresindeki 14 BV 403 plakalı otobüs ve Metin Ş. idaresindeki 14 LF 307 plakalı otobüs ardı ardına çarpıştı. Kazada, 3 otobüste bulunan toplam 117 öğrenciden 11'i hafif yaralandı. 112 Acil ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, yol ortasında kalan bir otobüs vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekildi. Otobüslerde bulunan öğrenciler gelen başka otobüslere bindirilerek Mudurnu'ya götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:10
  1. Öğrencileri fuara götüren otobüsler çarpıştı
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  3. otobüsler çarpıştı
  4. yaralılar var
  5. Bolu
  6. Mudurnu

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