Koronavirüs salgını gölgesinde yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilde toplam 850 bin dersliğin bulunduğunu ve 198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Veliler ve öğrenciler ise kendilerine yönelik aşı zorunluluğu olup olmayacağını araştırıyor. Peki, okullarda PCR testi zorunlu mu olacak?

Öğrencilere velilere PCR zorunlu mu? Okullarda zorunlu PCR testi yapılacak mı?

Hem ailelerin hem de öğrencilerinin merak ettiği aşı ve PCR konusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklık getirdi. Bakan Özer, “Çocuklar için ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak" dedi. Velilere yönelik de aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, velilere aşı olmaları yönünde sık sık çağrıda bulunuyor.