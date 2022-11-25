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Eğitim Öğrencilere müjde! Süre uzatıldı
Eğitim

Öğrencilere müjde! Süre uzatıldı

Öğrencilere müjde verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 11:20:00 -
Öğrencilere müjde! Süre uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıföğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 26 Kasım Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

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