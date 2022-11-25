Öğrencilere müjde! Süre uzatıldı
Öğrencilere müjde verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıföğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 26 Kasım Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.