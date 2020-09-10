  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Öğrencilere Kovid-19 dolayısıyla okul kitapları kargoyla ulaştırılıyor
Aktüel

Öğrencilere Kovid-19 dolayısıyla okul kitapları kargoyla ulaştırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:50:24 -
Öğrencilere Kovid-19 dolayısıyla okul kitapları kargoyla ulaştırılıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul kitaplarını öğrencilere kargo yoluyla ulaştırıyor.

Okul yönetimi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi kitaplarının, salgın nedeniyle uzakta olan ve risk taşıyan öğrencilere kargoyla ulaştırılması kararı alındı.

Bu kapsamda okul müdürü ile öğretmenler, okulda bulunan ders kitaplarını tek tek paketleyerek farklı il ve köyde yaşayan 150 öğrenciye kargo aracılığıyla gönderiyor.

Okul Müdürü Doğan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin salgın nedeniyle okula gelmekte zorlandıklarını söyledi.

Kronik rahatsızlığı bulunan ve risk altındaki öğrencilere kitapların ulaştırılması gerektiğini belirten Yıldız, "Eğitim öğretiminin aksamaması için öğrencilerimize kitaplarını kargo ile ulaştırmayı düşündük. Şu anda 30 farklı yere kitap göndereceğiz. Öğrencilerimizden olumlu dönüşler aldık. Müdür Yardımcısına adresler geldi. Bu adresleri düzenleyerek kargo firmasıyla anlaştık, bugün itibarıyla kargolar yola çıktı." diye konuştu.

Rehberlik öğretmeni Mehmet Akif Demirelli de öğrencilerin online ders ve çalışmalar sırasında kitaplara dokunabilmeleri, kağıtları koklayabilmeleri için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! 5 günde 44 binden fazla vaka bildirildi

İspanya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte içinde 8 bin 866 artış gösterirken, Ülkedeki vaka sayısı son 5 günde 44 bin 390 ..
Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!
Dünya

Hafter yanlısı savaş suçlusu, bakın hangi ülkede tedavi görüyor!

Libya'da savaş suçu ve insan hakları ihlalleri gerçekleştirmekle suçlanan ve ülkedeki darbeci Halife Hafter ile ittifak yapan Abdurrahim el-..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı