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Eğitim Öğrencilere kolaylık! EBA'da bir dev hizmet daha
Eğitim

Öğrencilere kolaylık! EBA'da bir dev hizmet daha

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR’un hazırladığı meslek bilgi kitapçıkları Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişeme açıldı. Kariyer planlaması yapan öğrencilere rehber olacak kitapçıklar öğretmenler ve velileri de doğru tercih konusunda bilgilendirecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 17:24:00 -
Öğrencilere kolaylık! EBA'da bir dev hizmet daha

 yeniakit  Ankara 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR’un hazırladığı meslek bilgi kitapçıkları Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişeme açıldı.

"Kitapçıkta 250 adet mesleğe ilişkin bilgi yer alacak"

250 adet mesleğe ilişkin bilgilerin yer aldığı kitapçıklar İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı olarak kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna entegre edildi.

Bu sayede Meslek Bilgi Kitapçıklarının temel hedef kitlesini oluşturan öğrencilere daha etkin bir şekilde ulaşması sağlanacak. Rehber olma amacı taşıyan meslek bilgi kitapçıklarının hedef kitlesini öğrenciler oluşturuyor. Bununla birlikte bu kitapçıklardan öğretmenler ve velilerin de faydalanması hedefleniyor.

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