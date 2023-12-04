Öğrencilere kar tatili müjdesi resmen verildi! Listede İstanbul'un da adı var

Kış mevsimi ilk ayından itibaren etkisi hissettiriyor. Ülkemizde yaşanan sıcaklık düşüşleriyle beraber, bol yağışlı bir kış mevsimi geçmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelere göre, bu kış kurak geçmeyecek.

Kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirmesinin ardından meteoroloji uzmanları öğrencilerin beklediği müjdeli haberi paylaştı. Sonbahardan kalan lodos, karayel (poyrazlı) ve ani soğumaların etkisiyle, kış mevsiminin de oldukça sert geçmesi bekleniyor.

Son haftalarda yaşanan hava olaylarının kar yağışında etkili olacağı söylenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde yer alacağı işaret ediliyor. Kış mevsimi boyunca ara sıra sert sıcaklık düşüşlerinin karşı hazırlıklı olun. Kuraklığın son bulacağı bir kış mevsimi beklenirken, öğrenciler için bol kar tatilinin olacağı paylaşıldı.

Ülkenin batı kesimlerinde sıcaklıkların normallerinde geçmesi tahmin ediliyor. Ülkenin diğer kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde geçilmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların yüksek olmasındaki ana sebep olarak lodoslu gün sayılarının artacağını işaret ediyor.

"Bu kış İstanbul'da bir ya da iki Karadeniz alçağı yani meşhur vortex görme ihtimali var"

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "Mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar beklense de arada sık sık dalgalanmalarla soğuk ataklar yurdumuza gelebilir. Bu şekilde soğuk ve yağışın çakıştığı günlerde bol kar göreceğiz. Ortalama olarak biraz yüksek olabilir ama ara çok sert soğuk ataklar bekliyoruz. Bu kış sezonunda, izanda kökenli alçak basınç sistemlerinin de etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde yağış bekliyoruz. Önce poyraz sonra karayel ya da poyrazla birlikte hızlı soğuma ve kar yağışlı hava olaylarını sıkça yaşayabiliriz. En az bir veya iki kez soğuk ve yağışın çakışmasıyla birlikte 30 - 40 cm kar görebiliriz. Öğrenciler bu kış diğer kışlara göre daha fazla tatil görecek. Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Bu kış İstanbul'da bir ya da iki Karadeniz alçağı yani meşhur vortex görme ihtimali var."

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Kaynak: Aydınlık