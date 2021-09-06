  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!
İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Çaycı kadın rezaleti ifşa etti! Taciz artık CHP'nin rutini oldu
Eğitim Öğrencilere aşı PCR testi zorunlu mu? 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu mu?
Eğitim

Öğrencilere aşı PCR testi zorunlu mu? 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu mu?

Öğrenciler PCR testi vermek zorunda mı? 6 Eylül Pazartesi günü tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Aileler, 12 yaş üstüne aşı hakkının tanımlanmasının ardından 'Aşı zorunlu mu?' konusunu araştırmaya başladı. Pek çok veli ise aşı olmayan öğretmenler gibi çocuklara da haftada 2 kez PCR testi yaptırmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, çocuklara aşı zorunlu mu? Okula giden çocuklar PCR testi yaptırmak zorunda mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 09:23:00 -
Öğrencilere aşı PCR testi zorunlu mu? 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu mu?

Milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli için yüz yüze eğitim heyecanı başladı. 5 Eylül itibariyle tüm 12 yaş üstü çocuklara aşı hakkı tanımlandı. Velilerin onay vermesi durumunda aşı çocuklara uygulanabiliyor. Bilindiği gibi aşı olmayan öğretmenler haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorunda. Aileler bu sebeple aşı olmayan çocuklara PCR testi zorunluluğu gelip gelmediğini merak ediyor.

Öğrencilere aşı PCR testi zorunlu mu? 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere yönelik bir zorunluluğun olmadığını ifade etti. Hürriyet’e konuşan Mahmut Özer, “Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz” dedi.

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? İsteyen okula gitmeyebilir mi?
Yüz yüze eğitim zorunlu mu? İsteyen okula gitmeyebilir mi?

Eğitim

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? İsteyen okula gitmeyebilir mi?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay