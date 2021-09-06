Milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli için yüz yüze eğitim heyecanı başladı. 5 Eylül itibariyle tüm 12 yaş üstü çocuklara aşı hakkı tanımlandı. Velilerin onay vermesi durumunda aşı çocuklara uygulanabiliyor. Bilindiği gibi aşı olmayan öğretmenler haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorunda. Aileler bu sebeple aşı olmayan çocuklara PCR testi zorunluluğu gelip gelmediğini merak ediyor.

Öğrencilere aşı PCR testi zorunlu mu? 12 yaş üstü öğrencilere aşı zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere yönelik bir zorunluluğun olmadığını ifade etti. Hürriyet’e konuşan Mahmut Özer, “Öğrencilerimiz için aşı veya PCR zorunluluğu yok. Şu anda odağımız öğrencilerimizin temasta olacağı öğretmen ve diğer personelimiz” dedi.