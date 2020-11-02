Öğrencilerden İHA başarısı! Bingöllü öğrenciler yaptıkları İHA’nın ilk uçuşunu gerçekleşti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle Bingöl Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics / Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Merkezi’nde öğretmen ve öğrenciler çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Gelecek yıl eylül ayında TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek liselerarası İHA yarışması için çalışmalara başlayan bilişim teknolojileri öğretmeni Ahmet Bağbars ve çeşitli liselerde okuyan öğrenciler, 180 santimetre kanat açıklığına ve 1200 gram ağırlığa sahip, 3 kilometre mesafede ve 180 metre yükseklikte uçabilen sabit kanatlı İHA yapmayı başardı. Bağbars ve öğrenciler, yaptıkları İHA’yı uçurmanın mutluluğunu yaşadı.



Yapay zeka ve yazılımlar yüklenecek



Bağbars, “180 santimetre kanat açıklığına sahip İHA yaptık. Bunun avantajı daha stabil ve yavaş uçmasıdır. Yaptığımız hava aracı, sabit kanatlı İHA olarak geçiyor. Ülkemiz son yıllarda yaptığı çalışmalarla bu alanda önemli bir güce sahip olmuştur. Biz de bu alanda öğrencilerimizi lise seviyesinde yetiştirmek istiyoruz. Amacımız, sadece İHA yapmak değil, aynı zamanda bunlara yapay zeka ve yazılımlar da yüklemek” dedi.



Bingöl TBMM Vakfı Fen Lisesi öğrencisi Nurullah Yıldız da, “Amacımız, ülkemizin sahip olduğu SİHA ve drone teknolojisine katkı sunmak ve teknolojiyi geliştirmek. Daha büyük İHA’lar yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.