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Yerel Öğrenciler velilerini ikna etti kan bağışına yoğun ilgi oldu
Yerel

Öğrenciler velilerini ikna etti kan bağışına yoğun ilgi oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-17 10:09:00 -
Öğrenciler velilerini ikna etti kan bağışına yoğun ilgi oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi ve Sarıgöl Türk Kızılayı koordinatörlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Sarıgöl sana kanım feda" kan bağışında öğrencilerin velilerine ısrarlı olması üzerine kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki meydanda Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından kurulan özel çadır, kan bağışında bulunmak isteyen çok sayıda öğrenci velisi ve vatandaşın akınına uğradı.

Bir hafta öncesi Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörlüğü tarafından okullara ve mahalle muhtarlıklarına gönderilen afişler ile duyurulan kan bağışı kampanyası ilçede büyük ilgi gördü. İki gün boyunca devam edecek olan "Sarıgöl sana kanım feda." kan bağışı kampanyasında öğrencilere bir kan bağışçısı getirene Kızılay rozeti, anahtarlık hediye edildi. Birden fazla kan bağışçısı getiren öğrencilere de Kızılay'ın İyilik Madalyası verildiğini ifade eden Sarıgöl Türk Kızılayı Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Bu uygulama her ilçede olacak. Amaç küçük yaşlarda öğrencilerimizin kan bağışının önemini kavratmaktır. 'Sarıgöl sana kanım feda' kampanyası büyük ilgi gördü. İki gün devam edecek olan kampanyamıza diğer normal kan bağışlarında olan ilgiden daha fazla bir ilgi var. Bunun sebebi öğrencilerin velilerine ısrarcı olmalarından kaynaklanıyor. Bir ünite kan üç hayat kurtarmakta. Kampanyamıza destek veren öğrencilerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim." diyerek kampanya sonunda 300 üniteden fazla kan bağışı almayı beklediklerini söyledi.

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