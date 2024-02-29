Öğrenciler Talep Etmişti: Kütüphanelere Ramazan’a özel düzenleme







Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, öğrenciler tarafından büyük ilgi gören kütüphanelerde Ramazan’a özel düzenleme yaptı. Öğrencilerin talebi doğrultusunda Ramazan ayı boyunca kütüphanelerin sahura kadar açık kalacağını açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eğitime verdiği önemin en somut göstergelerinden biri olan ve öğrencilere nezih bir ortamda ders çalışma ve araştırma yapma imkanı sunan kütüphanelerde, öğrencilerin talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapılıyor.

Haftanın 7 günü hizmet veren Millet Kütüphanesi ile Uzunmustafa Mahallesi’nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’nde 08.00-22.00 olan çalışma saatleri, geçtiğimiz günlerde öğrencilerden gelen talep üzerine 08.00-00.00 olarak düzenlenmişti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, öğrenciler tarafından büyük rağbet gören kütüphanelerin, yine öğrencilerin talebi üzerine Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olacağını ifade etti. Öğrencilere sahur öncesi bedelsiz olarak sıcak çorba ikramı yapılacağını da sözlerine ekledi.