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Eğitim Öğrenciler suçtan korunmayı öğreniyor
Eğitim

Öğrenciler suçtan korunmayı öğreniyor

Yeniakit Publisher
2023-11-07 07:41:13 - 2023-11-07 07:41:12
Öğrenciler suçtan korunmayı öğreniyor

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendiriliyor.

2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi faaliyetleri kapsamında İl merkezi Polis sorumluluk bölgesinde bulunan okullarımıza “Kişisel/Genel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet ve Trafik Güvenliği” konularında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü katılımlarıyla, Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulu ve Göktürk İlkokulu’nda toplam 350 öğrenciye ve öğretmenlerine bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ayrıca, 350 adet güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, dolandırıcılık konularını içeren broşür ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından öğrenci velilerine hitaben yazılmış mektup dağıtıldı. Eğitim faaliyetlerinin okul sezonu boyunca da devam edeceği öğrenildi.

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