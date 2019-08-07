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Öğrenciler Şeyh Edebali Üniversitesi’ni tercih etti

2019 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kontenjanlarının doluluk oranları belli oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:53
Öğrenciler Şeyh Edebali Üniversitesi’ni tercih etti

2019 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kontenjanlarının doluluk oranları belli oldu.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, yaptığı açıklamada, “Buna göre üniversitenin lisans doluluk oranı yüzde 96,8, ön lisans doluluk oranı ise yüzde 82 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 68 seviyesinde olan lisans doluluk oranının yüzde 30’a yakın artış göstermesi dikkat çekerken, üniversitenin merkez ve ilçelerinde eğitim veren tüm bölüm ve programlarında 2019 yılı genel doluluk oranı ise yüzde 87,37 oldu. Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi yüzde 100 doluluk oranlarıyla en çok tercih edilen fakülteler olarak dikkat çekti. Üniversitenin doluluk oranlarının ek yerleştirmeler ve yabancı uyruklu öğrenci kayıtları sonrası daha da artacağı, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte, bu yıl yaklaşık 4 bin 500 yeni öğrencinin Bilecik’e geleceği öğrenildi” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:53
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