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Öğrenciler, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Kütahya’nın Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İlçe Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:26
Öğrenciler, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Kütahya’nın Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İlçe Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.


Okul Müdür Yardımcısı Pelin Solak, 3. Sınıf Öğretmenleri Ali Sevinç ve Şevket Şen nezaretinde 31 öğrenci İlçe Hastanesini ziyaret ederek doktorların ve sağlık çalışanlarının tıp bayramlarını kutladılar. Ziyarette sağlık personeli tarafından öğrencilere çikolata ve kek ikram edildi. Bu arada Hastane Başhekimi Dr. Reyhan Demir öğrencilere el hijyeni konusunda eğitim verdi. Verilen eğitimin ardından öğrencilere sabun dağıtıldı. Daha sonra öğrenciler İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Reyhan Demir ve Hastane Müdürü İsa Gök ile birlikte hastane bölümlerini gezerek sağlık personeli ve görevleri hakkında bilgi aldılar.


Müdür Yardımcısı Pelin Solak, İlçe Hastanesini ziyaret etme amaçlarının hem öğrencilerin çevrelerindeki Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanımalarına imkan sağlamak, hem de sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlamak olduğunu söyledi.


Tıp bayramı nedeniyle öğrencilerin yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren doktor ve sağlık personeli öğretmen ile öğrencilere teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:26
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