0553 313 94 23

Öğrenciler Kanal İstanbul'un kardeş projesi Kanal Tokat'ta tur attı

Kanal İstanbul’a kardeş proje olarak gösterilen Kanal Tokat, küçük misafirlerini ağırladı. Çocuk evlerinde kalan öğrenciler Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte kayığa binerek tur attı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 23:05
Öğrenciler Kanal İstanbul'un kardeş projesi Kanal Tokat'ta tur attı

Kanal İstanbul’a kardeş proje olarak gösterilen Kanal Tokat Projesi kapsamında Yeşilırmak’ta rubber dam (şişme boru) sistemi ile su tutuldu. Yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda su seviyesinin yükseltilmesi ile birlikte Osmanlı kayıkları yüzmeye başladı.

Yaklaşık 2 aydır Tokatlıların yoğun ilgi gösterdiği Kanal Tokat küçük misafirlerini ağırladı. Çocuk evlerinde kalan öğrenciler Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte kayığa bindi. İlk defa kayığa binen birçok öğrenci farklı heyecan yaşadı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Eroğlu, öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, “Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz bizim çocuklarımız. İstiyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız daha donanımlı olsun. Milli ve manevi değerlerle yoğrulsun ve gençlerimiz ülkemizi daha iyi yerlere getirsin. Tüm derdimiz gayemiz bu. Böyle güzel bir sonbaharın güneşli gününde şahsım adına da güzel vakit geçirdim. Kalbim sevgi ve güzelliklerle dolu olarak buradan ayrılıyorum” dedi.

Kanal Tokat’ta eğlenceli dakikalar geçen öğrencilerde farklı bir gün geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 23:05
  1. İstanbul
  2. Kanal Tokat
  3. Kanal Tokat projesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! Tam 5 gollü karşılaşma
    1. Manchester United'dan muhteşem geri..
    2. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    3. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    4. Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü..
    5. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    6. Akkuyu Nükleer Santrali kapılarını ilk..
    7. Bakan Çavuşoğlu halı sahada stres attı
    8. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    9. Kayıp Interpol Başkanı hakkında yeni..
    10. Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı..
    11. Rıdvan Dilmen: Dilim söylemeye..
    12. Reuters'a konuşan Türk emniyet..
    13. Ahmet Çakar'dan Galatasaray..
    14. Bayern Münih'e kendi evinde büyük şok!..
    15. Hırsız turist yutmuştu... Kuyumcudan..
    16. 15 keçiyi çaldı, ilçe sınırlarını..
    17. İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta..
    18. Bayrampaşa'da fabrika yangını
    19. İdlib'de ağır silahlar cephe hattından..
    20. Düzce'de korkutan kaza! Minibüs ile..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!