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Öğrenciler istedi, Erdoğan hemen talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabataş Lisesi'nde düzenlenen eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törenin ardından ise renkli anlar yaşandı.

18 Eylül 2018 Salı 18:24
Öğrenciler istedi, Erdoğan hemen talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törenin ardından okulu gezen Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

ELİNİ ÖPTÜRMEDİ, ÖĞRENCİLERE TAVSİYE VERDİ

Bu sırada elini öpmeye çalışan bir öğretmene izin vermeyen Erdoğan, "Annenizin, babanızın ve öğretmenlerinizin elini öpün. Başka kimsenin elini öpmeyin" ifadelerini kullandı. Öğrencilere de aynı tavsiyede bulunan Erdoğan, okulun robotik takımının çalışmalarını inceledi.

ÖĞRENCİ İSTEDİ, ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Robotik takımı adına Esad Yusuf Atik ile Anıl Mert Ar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulübün çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Bu sırada söz alan Esad Yusuf Atik, TÜBİTAK projesine katılacağını belirterek "Şu anda içeriğinden bahsedemiyorum. İsterseniz daha sonra iletişim kurabileceğimiz bir kanal verirseniz bize oradan konuşabiliriz' dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı Zafer Çubukçu'ya öğrencilerin iletişim kurabilmesi için talimat verdi.

SÜRPRİZ YAPTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan okul bahçesini dolduran öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, okulun yakınında bulunan bir mekanda da çay içti. Kafeye giden Erdoğan'ı kalabalık bir grup 'Hatıran Yeter' şarkısıyla karşıladı. Daha sonra 'Sefalar Getirdiniz' şarkısı seslendirildi. Son olarak da 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' adlı şarkı söylendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk şarkıyı alkışlarken, ikinci şarkıda ise ritm tuttu. Son şarkıya Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da dahil olmak üzere Erdoğan ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:24
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