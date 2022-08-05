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Eğitim Öğrenciler dikkat! Yeni bir ders geliyor
Eğitim

Öğrenciler dikkat! Yeni bir ders geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin yeni eğitim öğretim yılında müfredata ekleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 12:47:00 -
Öğrenciler dikkat! Yeni bir ders geliyor

Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.

Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" dedi.

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