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Öğrenciler belediye hayvan parkı’nı gezdi

Çorum Valiliği Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde ve Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezi içerisinde yer alan Hayvan Parkı’nı gezdi.

13 Eylül 2019 Cuma 18:38
Öğrenciler belediye hayvan parkı’nı gezdi

Çorum Valiliği Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde ve Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezi içerisinde yer alan Hayvan Parkı’nı gezdi.


Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hayvan Parkı vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Vatandaşların yanı sıra okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan ve küçük bir hayvanat bahçesini andıran hayvan parkına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonraları vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan hayvan parkının konukları Çorum Valiliği Engelsiz Yaşam bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri oldu. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeli öğrencilerle yakından ilgilenirken tesis içerisindeki hayvanlar hakkında bilgiler verdiler.


Hayvan Parkı içerisinde yer alan hayvanlarla uzun süre vakit geçiren öğrencilerin mutlulukları gözlerden kaçmazken öğrencilerin başında gelen öğretmenler ise Çorum Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler. Çorum’da küçük bir hayvanat bahçesinin oluşturulduğunu ifade eden öğretmenler bu sayede öğrencilerin hayvanları yakından tanıma şansı yakaladıklarını ve bir çok hayvandan korkmamaları gerektiğini öğrendiklerini ifade ettiler.


Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezi içerisinde kedi ve köpeklerin dışında bazı yırtıcı hayvanların da tedavilerinin yapıldığını kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların ise merkeze başvurmaları gerektiğini ifade etti.


Yağbat özellikle sokak hayvanlarının tedavilerinin ve rehabilitelerinin yapıldığı merkezin bir bölümünde küçük bir hayvanat bahçesi oluşturduklarını bu hayvanat bahçesinde ise bir çok hayvanın yer aldığını dile getirdi.


Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Bahabey Çamlığı içerisinde yer alan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin bir bölümünde küçük bir hayvanat bahçesi var. Hayvanat bahçesi içerisinde Ördek, Kaz, Sülün, Bec Tavuğu, Tavşan, Hindi, Tavuz Kuşu, Keklik, Yaban Ördeği, Güvercin, Akbaba gibi hayvanlar yer alıyor. Ailelerin yanı sıra öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiği hayvan parkımızı görmeye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:38
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