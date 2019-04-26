0553 313 94 23

Öğrenciler atıklardan sanat eserleri yaptı

Aydın’ın Söke ilçesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık sergisi açıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 11:58
Öğrenciler atıklardan sanat eserleri yaptı

Aydın’ın Söke ilçesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık sergisi açıldı. “Destek ol dönüşüme, gülümse geleceğe” sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen sergi beğeni topladı.


Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında farkındalık oluşturma çalışmaları devam ediyor. Söke’de İlçe Kaymakamlığı himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki 88 kurumun dahil edildiği proje kapsamında açılan sergide renkli görüntüler ortaya çıktı. Geri dönüşüm malzemeleri ve atık malzemeler kullanılarak yapılan ürünler sanat eserlerini aratmadı. Bazı ürünler katılımcıları şaşırttığı gibi, bazıları da gülümsetti.


Serginin açılışına İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ADÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel tüm stantları gezerek öğretmen ve öğrencilerden ürünler hakkında bilgiler aldı, sohbet ettiler. Meydanda açılan stantlarda atıklardan yapılan birbirinden ilginç ürünler sergilenirken, atık malzemelerden yapılan kostümleri giyen öğrencilerin mini defilesi ilgi çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:58
  1. sergi
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyon Talasgücü’nden Başkan Yalçın’a ziyaret
    1. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    2. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    3. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    4. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    5. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    6. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    7. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    8. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    9. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    10. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    11. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    12. Kayak merkezlerinde son durum
    13. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    14. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    15. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    16. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    17. Okulda düzenlenen paten kayma..
    18. Araç bagajındaki ses sisteminin içine..
    19. (Özel) Çocuk gözüyle 70’ler
    20. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    21. İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt,..
    22. İstanbul seçimlerinde son dakika YSK..
    23. Yemen’de ateş arasında kalan 3 çocuk..
    24. Mahkemeden "icra faizi" kararı tepki..
    25. Ramazan öncesi fırınlara denetim
    26. "ABD'nin dayatmalarla sonuca..
    27. Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde..
    28. Teknoloji mezara girdi
    29. Seydişehir’de muhtarlar ile buluşma..
    30. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu