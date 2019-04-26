Öğrenciler atıklardan sanat eserleri yaptı

Aydın’ın Söke ilçesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık sergisi açıldı. “Destek ol dönüşüme, gülümse geleceğe” sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen sergi beğeni topladı.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında farkındalık oluşturma çalışmaları devam ediyor. Söke’de İlçe Kaymakamlığı himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki 88 kurumun dahil edildiği proje kapsamında açılan sergide renkli görüntüler ortaya çıktı. Geri dönüşüm malzemeleri ve atık malzemeler kullanılarak yapılan ürünler sanat eserlerini aratmadı. Bazı ürünler katılımcıları şaşırttığı gibi, bazıları da gülümsetti.

Serginin açılışına İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, ADÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel tüm stantları gezerek öğretmen ve öğrencilerden ürünler hakkında bilgiler aldı, sohbet ettiler. Meydanda açılan stantlarda atıklardan yapılan birbirinden ilginç ürünler sergilenirken, atık malzemelerden yapılan kostümleri giyen öğrencilerin mini defilesi ilgi çekti.