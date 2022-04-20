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Yerel Öğrenciler arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var
Yerel

Öğrenciler arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var

Hatay'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 09:41:00 -
Öğrenciler arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesi, Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı.

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