Öğrenci yurtlarından kimler kaç yaş ücretsiz yararlanabilir?
KYK yurtlarında kaç yaş ücretsiz kalabilir? Yaz aylarında gençlere KYK yurtlarında ücretsiz kalma imkanı sağlandı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurtlarında kalanlarla ilgili yaş sınırının değiştirildiğini duyurdu. Peki, kimler KYK yurtlarında ücretsiz kalabilir?
Yaz aylarında KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz olarak konaklamalarına imkan sağlandı. Yoğun talep sebebiyle yaş sınırı değiştirildi. Peki, kaç yaş öğrenci yurtlarında kalabilir?
Öğrenci yurtlarından kimler kaç yaş ücretsiz yararlanabilir?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir müjdede gençlerimize vermek istiyorum. Gezmek isteyen gençlerimize yurtların kapılarının açıldığını duyurmuştuk. Çok talep geldi. Onlardan gelen istekler doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik” dedi.