Öğrenci servisi ile traktör kafa kafaya çarpıştı: 8 öğrenci yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, traktör ile çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Güzelbeyli Mahallesi mezarlık yakınlarında meydana geldi.

Güzelbeyli Mahallesi'nden aldığı öğrencileri, Geyre Mahallesi'ndeki Geyre İlkokulu'na götüren Yusuf Dere yönetimindeki 09 M 7562 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Serdar Aymak yönetimindeki 09 AAB 972 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı.

8 öğrenci yaralandı

Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 8'i yaralandı. Yaralanan 8 öğrenci ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karacasu Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografi çekilmesi gereken 2 öğrenci ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.