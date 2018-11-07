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Öğrenci servisi ile traktör kafa kafaya çarpıştı: 8 öğrenci yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis ile traktör kafa kafaya çarpıştı. Olayda 8 öğrenci yaralandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:24
Öğrenci servisi ile traktör kafa kafaya çarpıştı: 8 öğrenci yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, traktör ile  çarpışan servis minibüsündeki 8 öğrenci yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Güzelbeyli Mahallesi mezarlık yakınlarında meydana geldi.

Güzelbeyli Mahallesi'nden aldığı öğrencileri, Geyre Mahallesi'ndeki Geyre İlkokulu'na götüren Yusuf Dere yönetimindeki 09 M 7562 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Serdar Aymak yönetimindeki 09 AAB 972 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı.

8 öğrenci yaralandı

Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 8'i yaralandı. Yaralanan 8 öğrenci ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karacasu Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografi çekilmesi gereken 2 öğrenci ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:24
  1. Karacasu Entegre İlçe Devlet Hastanesi
  2. Aydın
  3. Nazilli Devlet Hastanesi

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