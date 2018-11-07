Öğrenci servisi ile traktör çarpıştı: 8 yaralı

Geyre İlkokulu öğrencilerini taşıyan Yusuf Dere yönetimindeki 09 M 7562 plakalı öğrenci servisi, Güzelbeyli Mahallesi mezarlık mevkisinde Serdar Aymak'ın kullandığı 09 AAB 972 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 öğrenci 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bazıları ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.