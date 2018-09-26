Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çankırı'da Nazım K. idaresindeki öğrenci servis devrildi. Kazada 19'u öğrenci 20 kişi yaralandı.26 Eylül 2018 Çarşamba 19:27
Kaza, Çankırı Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü Ecevit Yokuşu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencilerini taşıyan Nazım K. idaresindeki 18 AAE 585 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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