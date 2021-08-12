Öğrenci merkezli eğitim
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, deneyimli akademisyenleri ve öğrenciyi odağa oturtan eğitim anlayışıyla ön planda yer alıyor. Üniversite, öğrencilerinin verimli ve kaliteli eğitimi almaları için gerekli her adımı atıyor.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, öğrencilerine önemli imkânlar sunuyor. Üniversitede görev yapan akademisyenler, donanımlı ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek için gecelerine gündüzlerine katıyor.
13 Fakülte mevcut
Başarı öğrencileriyle dikkat çeken Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin öne çıkan yönleri şöyle: Akademik Birimleri:
13 Fakülte
4 Enstitü
2 Yüksekokul
1 Konservatuvar
6 Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Akademisyen Adedi:
Toplam Öğrenci: 25.275
Uluslararası Öğrenci: 745 (55 farklı ülkeden)
Akademik Personel Sayısı: 1.024
Dinamik kadro
Üniversiteyi eğitimde başarılı kılan unsurlar şu şekilde:
Dinamik ve alanında uzman akademik kadro
Aktif danışmanlık olanağı
Kariyer Geliştirme Merkezi ile planlama desteği
Öğrenci memnuniyetini önemseyen üniversite
Yeterliğe dayalı eğitim-öğretim müfredatı uygulayan üniversite
Öncelikli alanlarda gelişmiş, ileri Ar-Ge merkezlerine sahip üniversite
Stratejik öncelikler
Stratejik öncelikler ise şöyle:
Enerji, (YÖK Üstün Başarı Ödülü)
Nanoteknoloji
Tarım-Gıda
Barınma sorunu yok
Kampüs içinde ve dışında öğrenci yurtları (Devlet ve Özel Yurtlarda 11.000 Yatak Kapasitesi) bulunuyor. Kampüs dışında kiralık evler ve daireler de var.
Şehir merkezine yakın
Kampüsün avantajlı tarafları ve öğrencilere sunduğu olanaklar şöyle:
Şehir merkezine yakın
Rahat bir atmosfere sahip güvenli, huzurlu ve öğrenci dostu
Akademik ve bireysel danışmanlık hizmeti
Çeşitli veri tabanlarına ulaşımı ve kaynakları sunabilen merkez kütüphane
Sınırsız ve ücretsiz Wi-Fi bağlantısı
Ana kampüs içinde ücretsiz servis
Olimpik yüzme havuzu dahil kapalı ve açık spor tesisleri
Yiyecek ve içecek marketleri dışında çeşitli hediyeler, kıyafetler, büro malzemeleri sunan marketler ile mağazalar
Modern çok amaçlı salonların bulunduğu Kongre ve Kültür Merkezi
Merkezi yemek salonları ve uygun fiyatlarla yiyecek içecek sunan çeşitli kafeteryalar, restoranlar
Farklı ilgi alanlarında kurulan çeşitli öğrenci kulüpleri ve toplulukları
Zengin sosyal aktivite ve etkinlikler
Çok çeşitli tıbbi hizmetler (Süheyla Hürrem Kubalı Sağlık Merkezi)
Postane ve banka ATM’leri
Anlaşmalar söz konusu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin yurt dışında 40’a yakın ülkeden 100’den fazla eğitim kurumu ve kuruluşla akademik anlaşması bulunuyor. Üniversite öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim-öğretim fırsatı sağlıyor. Farabi, Orhun ve Erasmus+ programlarıyla dikkat çekiyor.
Kulüpler ve tesisler
Üniversite öğrencileri, 66 aktif öğrenci kulübünden faydalanıyor. Öğrencilerin yararlandıkları spor tesisleri de şöyle sıralanıyor:
Açık spor alanları
Çok amaçlı spor tesisleri
Merkez yerleşke futbol sahası
Merkez yerleşke halı saha
Halı saha ve tenis kortu ile antrenman salonu
Rektörden
Prof. Dr. Muhsin Kar: “Sevgili aday öğrenciler; yoğun ve zorlu bir sınav dönemini başarıyla tamamlayıp, geleceğinize yön verecek önemli bir eşiği daha geçmek üzeresiniz. Sevgili gençler; iyi bir eğitim, mesleki kariyer sizlerin geleceği için çok önemli bir yere sahip. Geleceğe doğu attığınız bu adımda sizleri mesleki hayatınıza iyi bir eğitimle hazırlarken aynı zamanda topluma faydalı, doğa ve hayvan dostu bireyler olabilmeniz adına bütün imkânlarımızla sizlerin destekçisi olduğumuzu bildiriyor ve tüm bu imkânları kolaylıkla bulabileceğiniz, sizleri geleceği umutla karşılayan bireyler olarak yetiştirecek olan üniversitemizde bekliyoruz. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmeniz temennisiyle sevgilerimi sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”