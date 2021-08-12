Öğrenci merkezli eğitim

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, öğrencilerine önemli imkânlar sunuyor. Üniversitede görev yapan akademisyenler, donanımlı ve nitelikli öğrenciler yetiştirmek için gecelerine gündüzlerine katıyor.

13 Fakülte mevcut

Başarı öğrencileriyle dikkat çeken Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin öne çıkan yönleri şöyle: Akademik Birimleri:

13 Fakülte

4 Enstitü

2 Yüksekokul

1 Konservatuvar

6 Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Akademisyen Adedi:

Toplam Öğrenci: 25.275

Uluslararası Öğrenci: 745 (55 farklı ülkeden)

Akademik Personel Sayısı: 1.024

Dinamik kadro

Üniversiteyi eğitimde başarılı kılan unsurlar şu şekilde:

Dinamik ve alanında uzman akademik kadro

Aktif danışmanlık olanağı

Kariyer Geliştirme Merkezi ile planlama desteği

Öğrenci memnuniyetini önemseyen üniversite

Yeterliğe dayalı eğitim-öğretim müfredatı uygulayan üniversite

Öncelikli alanlarda gelişmiş, ileri Ar-Ge merkezlerine sahip üniversite

Stratejik öncelikler

Stratejik öncelikler ise şöyle:

Enerji, (YÖK Üstün Başarı Ödülü)

Nanoteknoloji

Tarım-Gıda

Barınma sorunu yok

Kampüs içinde ve dışında öğrenci yurtları (Devlet ve Özel Yurtlarda 11.000 Yatak Kapasitesi) bulunuyor. Kampüs dışında kiralık evler ve daireler de var.

Şehir merkezine yakın

Kampüsün avantajlı tarafları ve öğrencilere sunduğu olanaklar şöyle:

Şehir merkezine yakın

Rahat bir atmosfere sahip güvenli, huzurlu ve öğrenci dostu

Akademik ve bireysel danışmanlık hizmeti

Çeşitli veri tabanlarına ulaşımı ve kaynakları sunabilen merkez kütüphane

Sınırsız ve ücretsiz Wi-Fi bağlantısı

Ana kampüs içinde ücretsiz servis

Olimpik yüzme havuzu dahil kapalı ve açık spor tesisleri

Yiyecek ve içecek marketleri dışında çeşitli hediyeler, kıyafetler, büro malzemeleri sunan marketler ile mağazalar

Modern çok amaçlı salonların bulunduğu Kongre ve Kültür Merkezi

Merkezi yemek salonları ve uygun fiyatlarla yiyecek içecek sunan çeşitli kafeteryalar, restoranlar

Farklı ilgi alanlarında kurulan çeşitli öğrenci kulüpleri ve toplulukları

Zengin sosyal aktivite ve etkinlikler

Çok çeşitli tıbbi hizmetler (Süheyla Hürrem Kubalı Sağlık Merkezi)

Postane ve banka ATM’leri

Anlaşmalar söz konusu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin yurt dışında 40’a yakın ülkeden 100’den fazla eğitim kurumu ve kuruluşla akademik anlaşması bulunuyor. Üniversite öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim-öğretim fırsatı sağlıyor. Farabi, Orhun ve Erasmus+ programlarıyla dikkat çekiyor.

Kulüpler ve tesisler

Üniversite öğrencileri, 66 aktif öğrenci kulübünden faydalanıyor. Öğrencilerin yararlandıkları spor tesisleri de şöyle sıralanıyor:

Açık spor alanları

Çok amaçlı spor tesisleri

Merkez yerleşke futbol sahası

Merkez yerleşke halı saha

Halı saha ve tenis kortu ile antrenman salonu

Rektörden

Prof. Dr. Muhsin Kar: “Sevgili aday öğrenciler; yoğun ve zorlu bir sınav dönemini başarıyla tamamlayıp, geleceğinize yön verecek önemli bir eşiği daha geçmek üzeresiniz. Sevgili gençler; iyi bir eğitim, mesleki kariyer sizlerin geleceği için çok önemli bir yere sahip. Geleceğe doğu attığınız bu adımda sizleri mesleki hayatınıza iyi bir eğitimle hazırlarken aynı zamanda topluma faydalı, doğa ve hayvan dostu bireyler olabilmeniz adına bütün imkânlarımızla sizlerin destekçisi olduğumuzu bildiriyor ve tüm bu imkânları kolaylıkla bulabileceğiniz, sizleri geleceği umutla karşılayan bireyler olarak yetiştirecek olan üniversitemizde bekliyoruz. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmeniz temennisiyle sevgilerimi sunuyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”