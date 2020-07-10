Öğrenci kayıtları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Cem Gençoğlu okulların açılması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada velilerin e-okul meb.gov.tr sitesi üzerinden okul çağında bulunan öğrenciler için istenilen bilgileri girişini yapılarak hangi okulda kaydının yapılacağı belli olacak. Veliler sorgulama sayfasından okul kayıtları ile ilgili bilgileri öğrenmiş olacaklar.

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Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamalarda 31 Ağustos tarihinde yüz yüze eğitimlerin başlayıp başlamayacağı konusunda Bilim kurulunun ortaya koyduğu veriler sonucunda karar verileceğini, bugünden kesin bir ifadenin kullanmanın doğru olmadığını fakat şu anki durumda ki vaka sayısına göre okulların 31 Ağustos'ta açılmasının için planların yapıldığını ifade etti. Buna karşın vaka sayısının artması durumunda da farklı senaryolar hazırlandı. Diğer bir gelişme ise milli eğitim formasyon sertifikasının 2021 yılından itibaren alanlar için geçerli olmayacağını ifade ederek bu konuya yeni bir açıklama getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı alım yapacağı öğretmen adayları için bu formasyon eğitimi ücretsiz olarak vereceğini ifade etti. Her kim öğretmenlik sınavını kazanırsa bu kişilere öğretmenlik formasyon eğitimi verileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu yaptığı açıklamalarda 2014 Aralık ayı doğumların 69 Ayı doldurmuş öğrencilerimizi ilkokula bekliyoruz açıklamasını yaparak. Erteleme ve okula erken başlama, okul kayıtları gibi gibi konuları da E-okul site üzerinde https://e-okul.meb.gov.tr/ öğrenebileceklerini ifade etti.