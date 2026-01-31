Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor

Japonya hükümetinin açıkladığı ön rapora göre, 2025 yılında lise düzeyine kadar olan öğrenciler arasında intihar vakaları tarihi bir rekor kırdı. Sosyal refah ve sağlık alanından sorumlu bakanlığın verileri, gençler arasında ruh sağlığına ilişkin sorunların giderek derinleştiğine işaret ediyor.

10'U İLKOKUL ÖĞRENCİSİ

Refah Bakanlığı’nın öncü verilerine göre, 2025 yılında toplam 532 öğrenci yaşamına son verdi. Bu rakam, 1980’den bu yana tutulan kayıtlardaki en yüksek seviye olarak dikkat çekti. Vakaların 352’si lise, 170’i ortaokul ve 10’u ilkokul öğrencilerinden oluştu. Uzmanlar, özellikle ergenlik çağındaki gençlerin yoğun baskı altında olduğuna dikkat çekiyor.

KIZ ÖĞRENCİLERDE ARTIŞ

Raporda öne çıkan bir diğer önemli nokta ise cinsiyet dağılımı oldu. Kız öğrenciler arasında intihar sayıları 2020’den bu yana artış eğilimi gösterirken, 2025’te tüm yaş gruplarında erkek öğrencilerin önüne geçti. Bu durum, genç kızların karşılaştığı akademik ve psikolojik baskıların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

EN YAYGIN NEDEN DERS BAŞARISIZLIĞI

19 yaş ve altındaki gençlerde intiharın en yaygın nedeni, ders başarısızlığı ve gelecek planlamasında yaşanan belirsizlik gibi okul kaynaklı sorunlar olarak kayda geçti. Bunları, depresyon başta olmak üzere sağlık sorunları izledi. Yetkililer, geçmiş dönemlerde öğrenci intiharlarındaki artışın genellikle ruh sağlığı problemleriyle birlikte seyrettiğini vurguluyor.

19 BİNİ GEÇTİ

Rapora göre Japonya genelinde toplam intihar sayısı ise 19 bin 97’ye gerileyerek 1978’den bu yana ilk kez 20 binin altına düştü. Bu ölümlerin 13 bin 117’si erkekler, 5 bin 980’i kadınlar arasında gerçekleşti. Hükümet, öğrenci intiharlarını azaltmak amacıyla sosyal medya üzerinden danışmanlık hizmetlerini genişletmeyi ve verileri detaylı biçimde analiz etmeyi planlıyor.