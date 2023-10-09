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Aktüel Öğrenci evlerine ‘Bir kahvenizi içeriz’ sürprizi
Aktüel

Öğrenci evlerine ‘Bir kahvenizi içeriz’ sürprizi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:48:00 -
Öğrenci evlerine ‘Bir kahvenizi içeriz’ sürprizi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Edirne Valiliği himayesinde başlatılan “Bir kahvenizi içeriz” projesi kapsamında öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor.

Projeyle okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitimdeki başarılarını artırmak için ebeveynlerin yardım ve desteğinin alınmasıyla öğrencilerin okula olan aidiyet duygularının artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında kaymakamlar, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler il genelinde ev ziyaretlerine başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, geleceğin teminatı çocukların başarısı için seferber olduklarını belirterek, “Çok büyük bir aileyiz. Kıymetli yavrularımızın başarısı için elimizden gelen tüm gayreti, tüm desteği, kapasitemizi ortaya koyacağız” dedi.

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