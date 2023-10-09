Öğrenci evlerine ‘Bir kahvenizi içeriz’ sürprizi

Projeyle okul ve aile işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Eğitimdeki başarılarını artırmak için ebeveynlerin yardım ve desteğinin alınmasıyla öğrencilerin okula olan aidiyet duygularının artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında kaymakamlar, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler il genelinde ev ziyaretlerine başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, geleceğin teminatı çocukların başarısı için seferber olduklarını belirterek, “Çok büyük bir aileyiz. Kıymetli yavrularımızın başarısı için elimizden gelen tüm gayreti, tüm desteği, kapasitemizi ortaya koyacağız” dedi.