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Eğitim Öğrenci affı hangi yılları kapsayacak? Lisans, yükseklisans ve doktora öğrenci affı şartları neler?
Eğitim

Öğrenci affı hangi yılları kapsayacak? Lisans, yükseklisans ve doktora öğrenci affı şartları neler?

Hangi cezaları alanlar öğrenci affından yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlar belirli şartlarda eğitimlerine devam edebilecekler" dedi. Başkan Erdoğan’ın öğrenci affına yönelik müjdesinin ardından 4 milyon 242 bin 316 genç de öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı şartları neler? Kimler öğrenci affından yararlanacak? Öğrenci affı kaç yıllarını kapsayacak? gibi sorular arama motoru üzerinden sıklıkla aranır oldu. Peki Öğrenci affına kimler başvuracak?

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:16:00 - 2022-06-16 12:18:42
Öğrenci affı hangi yılları kapsayacak? Lisans, yükseklisans ve doktora öğrenci affı şartları neler?

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci affı teklifinin Meclis'e gönderileceğinin müjdesini verdi. Türkiye’de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması anlamına geliyor.

Öğrenci affı kimleri kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlar belirli şartlarda eğitimlerine devam edebilecekler" dedi. Öğrenci affı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak.

öğrenci affı

Öğrenci affına kimler başvuracak?

Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile üst üste 4 dönem kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek.

2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı. Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmadı.

2022 lisans, yükseklisans ve doktora öğrenci affı ne zaman çıkacak?

Öğrenci affı ile ilgili kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz" diye konuştu.

öğrenci affı

Öğrenci affı şartları neler?

Lisans, yükseklisans ve doktora öğrenci affı hangi cezaları kapsıyor?

Disiplin cezası

Kendi isteğiyle okuldan ayrılma

Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık

İzinli/Kayıt dondurma

667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması

Bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık

Tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi

Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme

Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.

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