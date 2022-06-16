Öğrenci affı hangi yılları kapsayacak? Lisans, yükseklisans ve doktora öğrenci affı şartları neler?
Hangi cezaları alanlar öğrenci affından yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlar belirli şartlarda eğitimlerine devam edebilecekler" dedi. Başkan Erdoğan’ın öğrenci affına yönelik müjdesinin ardından 4 milyon 242 bin 316 genç de öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı şartları neler? Kimler öğrenci affından yararlanacak? Öğrenci affı kaç yıllarını kapsayacak? gibi sorular arama motoru üzerinden sıklıkla aranır oldu. Peki Öğrenci affına kimler başvuracak?
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenci affı teklifinin Meclis'e gönderileceğinin müjdesini verdi. Türkiye’de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması anlamına geliyor.
Öğrenci affı kimleri kapsayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlar belirli şartlarda eğitimlerine devam edebilecekler" dedi. Öğrenci affı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak.
Öğrenci affına kimler başvuracak?
Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile üst üste 4 dönem kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek.
2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı. Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmadı.
2022 lisans, yükseklisans ve doktora öğrenci affı ne zaman çıkacak?
Öğrenci affı ile ilgili kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz" diye konuştu.
Öğrenci affı şartları neler?
Lisans, yükseklisans ve doktora öğrenci affı hangi cezaları kapsıyor?
Disiplin cezası
Kendi isteğiyle okuldan ayrılma
Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık
İzinli/Kayıt dondurma
667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması
Bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık
Tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi
Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme
Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.