Öğrenci affı çıktı mı? Öğrenci affı ne zaman çıkacak?
Öğrenci affı son durum | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce öğrenci affıyla ilgili müjde verdi. Öğrenci affını bekleyenler ise 'Öğrenci affı çıktı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affından kimler yararlanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce müjdelediği öğrenci affına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Öğrenci affı çıktı mı? Öğrenci affı ne zaman çıkacak?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci affıyla ilgili müjde vermişti. Öğrenci affı düzenlemesi içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu teklif ile lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolu açılacak.