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Spor OGM Ormanspor'dan Galatasaray Doğa Sigorta'ya "geçmiş olsun" mesajı
Spor

OGM Ormanspor'dan Galatasaray Doğa Sigorta'ya "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 14:24:56 -
OGM Ormanspor'dan Galatasaray Doğa Sigorta'ya "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari ekip personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilen Galatasaray Doğa Sigorta idari ekip personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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