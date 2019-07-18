OGM Ormanspor'da transfer OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, Dorukhan Engindeniz ve Kadir Bayram'ı kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 26 yaşındaki Dorukhan Engindeniz ve 22 yaşındaki Kadir Bayram'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ekibimiz geçen sezonu Afyon Belediyespor’da geçiren eski basketbolcumuz Dorukhan Engindeniz ve Gaziantep Basketbol'da geçiren Kadir Bayram’ı kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.



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