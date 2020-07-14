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Spor

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları

Nilay Kartaltepe ve Damla Gezgin ile yeniden anlaşan başkent ekibi, Alperi Onar, Sinem Ataş, Nazlı Bircan Gökdemir ve Meltem Avcı'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:07:19 -
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları

ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaptan Nilay Kartaltepe ve Damla Gezgin ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Daha önce takımda forma giyen Alperi Onar ile sözleşme imzalayan başkent ekibi, Sinem Ataş, Nazlı Bircan Gökdemir ve Meltem Avcı'yı da kadrosuna kattı.

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