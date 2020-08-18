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Spor OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Stanton Kidd'i transfer etti
Spor

OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Stanton Kidd'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:33:01 -
OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Stanton Kidd'i transfer etti

ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li forvet Stanton Kidd'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun transferi duyurularak, "Takımımız yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Deneyimli oyuncu Stanton Kidd yeni sezonda takımımızda olacak." denildi.

Türkiye'de 2017-2019 yıllarında Darüşşafaka'da forma giyen Kidd, geride kalan sezon NBA ekiplerinden Utah Jazz'da 4 maça çıktı. Sezonu Avustralya'da Melbourne United takımında tamamlayan Kidd, 10.5 sayı ortalamasıyla mücadele etti.


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