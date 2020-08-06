Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından paylaşılan bilgiye göre, 700 daimi işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapmayı düşünenler başvuruya dair tüm bilgileri incelemek istiyor. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında Orman Genel Müdürlüğü hangi alanlara işçi alımı yapacak sorusu bulunuyor. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Aşağıda yer alan linke tıklayıp arama bölümüne OGM yazarak işçi alımı ilanına ulaşabilirsiniz.

İŞKUR OGM İŞÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 04-10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. Aşağıda bulunan link üzerinden açılan sayfada arama kısmına 'OGM' yazarak ilanlara ulaşabilirsiniz.

OGM işçi alımı için gereken şartlar neler?

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların açık iş ilanında belirtilen öğrenim durumuna ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İlanda belirtilen ilde ikamet ediyor olmak.

İşçi alımı için özel şartları İŞKUR sayfasındaki iş ilanlarından ulaşabilirsiniz.