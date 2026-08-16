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Yerel Oğlunun Nikahını Kendi Kıydı
Yerel

Oğlunun Nikahını Kendi Kıydı

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Oğlunun Nikahını Kendi Kıydı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde 7 yıldır muhtarlık yapan Ersin Güven, oğlu Mutlu Güven ile Emine Aykut’un nikahını kıydı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde 7 yıldır muhtarlık yapan Ersin Güven, oğlu Mutlu Güven ile Emine Aykut’un nikahını kıydı.

Etili Kızılcıklık Park’taki törende evlilik cüzdanını gelinine teslim eden Güven, davetlilere teşekkür etti.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde 7 yıldır muhtarlık yapan Ersin Güven, oğlu Mutlu Güven'in nikahını kıydı.

Çan ilçesine bağlı Etili köyü Muhtarı Ersin Güven'in oğlu Mutlu Güven hayatını Emine Aykut ile birleştirdi. Güven, Etili Kızılcıklık Park'ta gerçekleştirilen nikah töreninde oğlunun nikahını kıyıp evlilik cüzdanını da gelinine verdi. Etili köyü muhtarı Ersin Güven, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve dostlarına teşekkür etti.

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