  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rüşvet karşılığı tahliye edilmişler! Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda skandal yazışmalar ortaya çıktı Fenerbahçe-Lyon maçını Alman hakem yönetecek Türkiye sınırlarında devrim! Kapasite tavan yaptı, ticaret uçuşa geçiyor İşte bölgenin yeniden kalkınma süreci: Marmara Depreminin üstünden 27 yıl geçti Dondurmaya sıcak su döktü! Çıkan sonuç şaşırttı! 400 km hızla koptu geliyor! LITAVR+ İHA’sı için anlaşma artık an meselesi Başkentin yılkı atları, yaylalarda dörtnala görüntülendi Maskeli kanadın ihanet haritası: Kuriş örgütü Türkiye’yi 17’ye bölmüş! Resmi rakamlar açıklandı! Kamuda çalışan sayısı 5,5 milyona dayandı
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
İnanması güç ama doğru! Bu güvercinler ev ve araba parasına satılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İnanması güç ama doğru! Bu güvercinler ev ve araba parasına satılıyor

Erzurum’da yaklaşık 40 şehirden yetiştiricilerin katıldığı Şebap Güvercin Sergisi, milyonluk kuşları bir araya getirdi. Özenle yetiştirilen güvercinlerin fiyatları 100 bin TL’den başlayıp 5 milyon TL’ye kadar çıkıyor...

#1
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu güvercinler ev ve araba parasına satılıyor

Erzurum’da düzenlenen güvercin sergisinde ortaya çıkan rakamlar şaşkına çevirdi. Hobi alanında başta Avrupa'nın yaklaşık 8 ülkesi olmak üzere Suudi Arabistan'a kadar yaygınlaşan ve uluslararası üne sahip Şebap güvercinler, Dadaşlar diyarında podyuma çıktı.

#2
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu güvercinler ev ve araba parasına satılıyor

Şebap Güvercin Federasyonu bünyesinde Erzurum Şebap Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde "Türkiye Erzurum'da Buluşuyor" Şebap Güvercin Sergisi düzenlendi. Sergide Türkiye'nin farklı illerinden gelen yetiştiricilerin yanı sıra Almanya ve İngiltere'den katılımcılar da yer aldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı organizasyonda Erzurumlu yetiştiriciler de kuşlarını sergilerken, dereceye giren güvercinlere çeşitli ödüller verildi. Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Türkiye genelinde her sezon festivaller düzenlenirken, illerde de bir veya iki ay aralıklarla sergiler gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu güvercinler ev ve araba parasına satılıyor

Şebap Güvercin Federasyonu Genel Başkanı Necmettin Budak, "Bizim federasyonumuzun amacının Şebap kuşu yetiştirmesi, Şebap kuşunun ırkının yetiştirilmesi ve bu alanda bütün illerde Türkiye geneli sergilerimiz oluyor.

#4
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu güvercinler ev ve araba parasına satılıyor

Ayrıca Türkiye geneli festivallerimiz oluyor. Senede bir sefer festivalimiz oluyor. Bu festivalimizin amacı da Türkiye'nin en güzel kuşlarını, en güzel kuşçuluğun kuşunun yetiştiricisini belirliyoruz. Derece alan kuşlara ödüller veriyoruz. Çok bakım isteyen, titizlikle beslediğimiz kuşlar. Şu anda Erzurum'da, burada bugün Türkiye geneli bir sergi yaptık. En az 200 kişinin katılımıyla çok güzel bir sergi oldu. İl dışından, Almanya'dan, İngiltere'den gelen arkadaşlarımız vardı. Burada kuşlarını sergilediler. Erzurum olarak kuşlarımızı sergiledik. Bir de ildeki dernek arkadaşlarımızın, kuş besleyen arkadaşlarımız burada getirdi, kuşlarını sergiledi. Güzel bir ortam oldu. Güzel dereceler aldılar, hediyeler aldılar. İşte Türkiye geneli biz her sezon festivaller yapıyoruz. Her ilde de iki ayda bir veya bir ayda bir sergiler yapıyoruz. Türkiye geneli toplanıyoruz, sergimizi yapıyoruz. Kuşlarımız çok değerli. Özenle beslediğimiz kuşlarımızın değeri çok kıymetlidir, paha olarak biçilmez. Kuşlarımız 100 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar. Yani eski fiyata göre 5 trilyona kadar çıkıyor yani. Ev parasına, araba parasına satılan kuşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi
Gündem

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ümraniye’de Alihan Kuriş suç örgütünün ana üssü olarak bilinen lokasyona kapsamlı bir operasyon ..
Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'
Dünya

Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda İsrail aleyhinde sloganlarla protesto edildi. ..
Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu
Gündem

Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kuruluşunun 25. yılını kutlayan AK Parti’nin ortaya çıkış sürecini anlattı. Fazilet Partisi içindeki görüş a..
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor
Spor

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Alman stoperi Felix Uduokhai ile yollarını ayırıyor. 28 yaşındaki Uduokhai, İtalyan ekibi Monza ile anlaşmaya vardı..
DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?
Gündem

DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den Şırnak’ın İdil Belediye Başkanı seçilen, daha sonra partisinden ihraç edilerek görevini bağıms..
İran'a ait 2 savaş uçağı düşürülmüştü: Pilotlar o ülke tarafından esir alındı!
Dünya

İran'a ait 2 savaş uçağı düşürülmüştü: Pilotlar o ülke tarafından esir alındı!

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23