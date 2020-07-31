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Aktüel

Oğlunun işkencesine maruz kaldığı iddia edilen yatalak kadın devlet korumasına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 19:35:31 -
Oğlunun işkencesine maruz kaldığı iddia edilen yatalak kadın devlet korumasına alındı

ANKARA (AA) - Elazığ'da oğlu tarafından işkenceye maruz kaldığı iddia edilen yaşlı kadın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kuruluşta bakıma alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yatalak olan 3 çocuk annesi Rahime D'nin, oğlu A.D tarafından işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Olaya ilişkin görüntülerin kendisine ulaşması sonrası kadının torunu, polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin devreye girmesiyle yaşlı kadın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kuruluşta bakıma alındı.

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