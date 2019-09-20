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Oğlunun darbettiği engelli kadın hastanede öldü

Karabağlar'da yaklaşık iki ay önce oğlu tarafından darbedildikten sonra hastaneye kaldırılan görme engelli kadın, yaşam savaşını kaybetti.

20 Eylül 2019 Cuma 10:43
Oğlunun darbettiği engelli kadın hastanede öldü

İzmir'inKarabağlar ilçesinde yaklaşık iki ay önce darbedilen 75 yaşındaki görme engelli kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da Eskiizmir Mahallesi'nde oğluyla birlikte yaşayan görme engelli 75 yaşındakiGörgünBaştosun'dan haber alamayan kızları, eve gittiklerinde annelerinin darp sonucu yaralı şekilde yattığını gördü.

Hayati tehlike kaydıyla sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baştosun, bir süre sonra özel hastaneye sevk edildi.

Eşinden boşandığı ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen oğlu Bekir Baştosun (50) ise gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve annesinindüştüğünü beyan eden BekirBaştosun, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tespit edilen bir görgü tanığının ifadesi doğrultusunda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GörgünBaştosun'un, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Baştosun'un cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:43
  1. İzmir'in Karabağlar ilçesi
  2. Eskiizmir Mahallesi
  3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  5. İzmir Adli Tıp Kurumu morgu

YORUM YAZ

  • Ahmet ORHANAhmet ORHAN23 dk önce
    Anne dünya sıkıntılarından kurtulmuş. Oğlu yıllarca vicdan azabı ve hapis cezası çekecek.Allah çocuklarımıza ve bize böyle yanlışlıklar yaptırmasın.
  • hercaihercai32 dk önce
    Cennet annelerin ayaklari altindadir. Allah rahmet etsin, mekani cennet olsun. OGLU DA PISMANLIKTAN YANAR DA YANAR OLESIYE KADAR! YUH DESEK YERINDE OLUR.

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