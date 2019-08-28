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Oğlunu PKK'dan kurtaran anne: Erdoğan'a dua ediyorum

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için günlerce HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar, "Erdoğan beni aradı, mücadelemden dolayı tebrik etti. Ben Başkan Erdoğan'a çok dua ettim, hala dua ediyorum. Mehmet önce Allah'a sonra devlete emanet" dedi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
Oğlunu PKK'dan kurtaran anne: Erdoğan'a dua ediyorum

Sabah'ın haberine göre; 2004'te oğlu Fırat'ı daha henüz 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırdı. Acılı anne, iki yıl önce ölüm haberini aldığı oğlu Fırat'ın acısını yaşarken, terör örgütü bu kez düğün hazırlığı yapan 21 yaşındaki oğlu Mehmet'i ağına düşürdü. Geçtiğimiz hafta HDP İl Başkanlığı'na giren inşat işçisi Mehmet Akar'dan haber alamayan anne parti binası önünde oturma eylemi yaptı.

Erdoğan anneyi aradı

HDP ve PKK'ya meydan okuyarak, oğlunu isteyen cesur yürekli anne eylemin 3'üncü günü oğlunu terör örgütünün elinden aldı. Anne yüreği ile ortaya koyduğu cesaretle oğlu Mehmet'e kavuşan anneye devlet sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne Akar'ı arayarak devlet olarak yanlarında olduklarını söyledi.

HDP ve bazı çevrelerin tüm iftiralarına rağmen sürdürdüğü oturma eylemi başarıyla sonuçlanan Hacire Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Allah yardımcısı olsun'

"Beni arayıp ailemin yanında olduğunu söylemesi bizim için çok değerli. Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum. Erdoğan beni aradı, mücadelemden dolayı tebrik etti. Ben Başkan Erdoğan'a çok dua ettim, hala dua ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Artık evime geldim. Çocuklarım ve torunlarım yanımda." Annelere çağrıda bulunan Hacire Akar "Her anne oğluna böyle sahip çıkarsa, hiçbir güç evladını annesinden ayıramaz. Bir oğlumu benden kopardılar, birini daha veremezdim. Aileme ve bana her türlü iftiralar atmalarına rağmen oturma eylemi ile kurtardığım oğlum Mehmet önce Allah'a sonra devlete emanet" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
  1. Mehmet Akar
  2. Hacire Akar
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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