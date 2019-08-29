0553 313 94 23

Oğlunu öldüren babaya müebbet talebi

Bursa’da oğlunu öldürdüğü iddia edilen babanın müebbet hapsi isteniyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
Oğlunu öldüren babaya müebbet talebi

Bursa’da oğlunu öldürdüğü iddia edilen babanın müebbet hapsi isteniyor.


Orhangazi ilçesinde 18 Ağustos Cumartesi akşamı, çalıştığı kafeteryadan gece yarısı evine geldiğinde, babası Ruhi T. (55) ile annesi Nagihan T.’nin kavgasına şahit olan 19 yaşındaki Muhammet Can T., onları ayırmak istedi. Babasının elindeki bıçağın boğazına gelmesi sonucu ağır yaralanan Can, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra baba Ruhi T. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Hakkında ’alt ya da üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki savunmalarını tekrarlayan Ruhi T., "Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım" dedi.



Savcı müebbet talep etti


Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, toplanan deliller, sanık ile müşteki Nagihan T.’nin ve dinlenen şahit ifadeleri üzerine cinayetin muhtemel kasıt altında işlendiği iddiasıyla müebbet hapis cezası talep etti. Sanık avukatı, savunma için süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti, Ruhi T.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eylül ayına erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırmızı bibere ilgi
    1. Kırmızı bibere ilgi
    2. Türkiye Adalet Akademisi (TAA) işçi..
    3. Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu Can..
    4. Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan..
    5. Mücevher sektörü ABD'ye yılda 1 milyar..
    6. Van’da kilolarca eroin ele geçirildi!
    7. Beykoz’da Sosyal Market ile ihtiyaç..
    8. Didim Belediyesi’den Kuşadası’na..
    9. (Özel) Minik Zülal’in yaşama tutunması..
    10. Küçükçekmece Gölü’nde şenlikler..
    11. TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor
    12. Egzama bitkisel tedaviyle tarihe..
    13. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    14. Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü..
    15. Mavi Koridor Rallisi Türkiye'den..
    16. Parkinsonda medikal egzersizin önemi
    17. E-5'te ortalık savaş alanına döndü
    18. 1 kişinin öldüğü feci kaza kameraya..
    19. Brent petrolün varili 60,02 dolar
    20. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...
    Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...