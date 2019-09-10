DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılan baba Salih Aylu, "Nevruzdan sonra oğlumun dağa gittiğini, çocuğumun dağda olduğunu söylüyor. Bu kişinin sürekli HDP kongrelerine katıldığını gördüm. Oğlumun terörist olmasını istemiyorum." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Diyarbakır'dan baba Salih Aylu da oğlu 20 yaşındaki Mehmet Aylu'nun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek oturma eylemine katıldı.

- "Oğlumu istiyorum"

Baba Aylu, yaptığı açıklamada, bu yıl nevruz etkinliğinden sonra oğluna ulaşamadığını belirtti.

"Görüştüğüm bir kişi nevruzdan sonra oğlumun dağa gittiğini, çocuğumun dağda olduğunu söylüyor. Oğluma verilen kod isme kadar bana söyledi. Bu kişinin sürekli HDP kongrelerine katıldığını gördüm. Çocuğumu arayarak, tehdit ederek nevruza götürüyorlar. 22 Mart'tan sonra bir daha çocuğuma ulaşamadım." diyen Aylu, şunları kaydetti:

"22 Mart'tan sonra bir daha çocuğuma ulaşamadım. Çocuğumu geri istiyorum. Orada kalmasını istemiyorum. O kişi, 'Beni neden polislere şikayet ettin? Türkiye Cumhuriyetinden korkmuyorum.' dedi. Oğlumun Irak'ın Metina bölgesinde olduğunu ve kod adını söyledi. 'Sen nereden biliyorsun?' dedim. 'Araştırmalarım sonucu bunu öğrendim.' dedi. HDP'ye başvurdum. 'Buraya boşuna geliyorsun, biz siyasi partiyiz, bu konularla ilgilenmiyoruz.' dediler. Ama benim oğlum orada. Ben oğlumu geri istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, oğlumun terörist olmasını istemiyorum."

Aylu, çalıştığı iş yerinden izin alarak oturma eylemine katıldığını ifade ederek, "Eşim rahatsız olması nedeniyle eyleme katılamıyor. Çalışmadığım zamanlarda sürekli geleceğim." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mehmet Akar’ın dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatan Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.