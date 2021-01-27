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Ekonomi Oğlumun emekli maaşından yararlanabilir miyim? Oğlumun kalan emekli maaşını alabilir miyim?
Ekonomi

Oğlumun emekli maaşından yararlanabilir miyim? Oğlumun kalan emekli maaşını alabilir miyim?

Oğlumun emekli maaşını alır mıyım? Ölüm hak miras helal denilmiştir. Ölüm aylığı alınabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi kanunan bir zarurettir. Ölüm aylağı alınması için en az 1800 günlük malullük sigorta primi ödenmiş, en az 5 yıldan beri sigortalı olmak ve 900 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi yatırılmış olması gerekir. Peki peki ölüm aylığı kimler alır? Oğlumun emekli maaşından yararlanabilir miyim?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 19:33:00 - 2021-01-27 19:36:53
Oğlumun emekli maaşından yararlanabilir miyim? Oğlumun kalan emekli maaşını alabilir miyim?

Ölüm aylığı kime bağlanır? Ölüm aylığı, ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a’ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’ya tabi çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

Emekli maaşı alan, oğlundan kalan Bağkur aylığı alabilir mi?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı alıyor olmanız nedeniyle çocuğunuz üzerinden aylık bağlanmaz. 

Bağkur emeklisi oğlundan kalan SGK aylığını alır mı?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır. Dolayısıyla kendi çalışmanızdan dolayı emekli aylığı alıyor olmanız nedeniyle çocuğunuz üzerinden aylık bağlanmaz.

Oğlumun emekli maaşından yararlanabilir miyim?

Bağ-Kur emeklisiyim. 2017’de tek oğlum trafik kazasında vefat etti. Çocuk yok, eşine emekli maaşı bağlandı. Benim aylığım 1910 lira. Oğlumun emekli maaşından yararlanabilir miyim? sorusuna Hürriyet’ten Noyan Doğan, şu şekilde cevap verdi: “Ölen sigortalının anne ve babası sigortalının eş ve çocuklarından artan bir hissenin bulunması halinde emekli maaşından yararlanabilir. Ancak sizin gelirinizin asgari ücretin net tutarından az olması ve başka gelirinizin olmaması halinde emekli aylığından yararlanabilirsiniz. Eğer 65 yaşın üstünde iseniz bu şartları taşımanız halinde sigortalının eşinden geriye artan hisseye bakılmıyor, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanıyor.”

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