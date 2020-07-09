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Yerel

"Oğlum ölüyor" sözleri yürekleri burkmuştu... Türkiye'nin konuştuğu baba dua istedi

Epilepsi nöbeti geçiren çocuğunu, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” sözleriyle ambulansa yetiştiren Abidin Koparan, "O ambulansın gelişi benim oğlumu hayata döndürdü. Kalbi atıyor ama uyuyor şu an. Nefes alamıyorum oğlum nefes alamayınca. Herkesten sadece dua istiyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:23:00 -

Esenyurt'ta çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralanmış, yaralılar için olay yerine ambulans çağrılmıştı. Bu esnada 4 yaşındaki Anıl Koparan evinin banyosunda epilepsi krizi geçirirken, çocuğunu kucaklayan babanın o esnada orada olan ambulansa çocuğunu yetiştirirken feryadı yürekleri dağlamıştı.

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Anıl Koparan'ın tedavisi sürerken baba Abidin Koparan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan baba Koparan, “Banyoda oynuyordu oğlum. Suyu çok seviyordu. Ben eve gidip baktığımda oğlum banyonun içinde nöbet geçiriyordu. İlaçları yurt dışından geldiği için biraz ihmal oldu. İlaçları yurt dışından alıyorum hala bana ulaşmadı. Oğlumun ilaçları pahalı, 5 kutu ilaca 500 lira verdim hala gelmedi. Gelmeyince de çocuğum sürekli nöbet geçiriyordu. 8 aydır öyleydi sürekli nöbet geçiriyordu. Bir gün evdeydik iki gün hastanedeydik öyle geçti bu süre” diye konuştu.

"Sadece dua bekliyorum"

Dün oğlunun doğum günü olduğunu ve tek isteğinin oğlunun bir an önce iyileşmesi olduğunu kaydeden baba Abidin Koparan, “Kucakladım. Allah'tan umut kesilmez derler ya o anda ambulans oradaydı. Belki de o ambulansın gelişi benim oğlumu hayata döndürdü. Herkesten dua bekliyorum, oğlum iyileşsin diye. Kalbi atıyor ama uyuyor. Şu an ben de nefes alamıyorum oğlum nefes alamayınca. Annesi de alamıyor. Bütün herkesten sadece dua istiyorum, oğlum iyileşsin. Başka bir şey istemiyorum. O ilaçlar yurt dışından daha erken gelsin. Yetkililere sesleniyorum; benim çocuğum gitti artık belki yaşayacak belki yaşamayacak. Onu da bilmiyorum sadece dua bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Talat Can Çögen

Allah evlat acısı tattırmasın kardeşim!
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İsmail Özgür

Soyun kurur inşallah oksijen suyu kafalı ve midesinde t*k taşıdığı hâlde "Bu kadarı yeterli.." cümlesini asla anlayamayan trampet kafa.."Çok rica ediyorum.." diye başlayan cümleleri anlamadığın kesin o.çocuğu..!Lan trampet.. Ratafeller ailelerinin baş soysuzu, en az senin kadar dünyayı seviyor ve en az senin kadar milletine aşık idi değil mi? Burada biriz ve aynı şeyleri düşünüyoruz.. Lan totoş..! Benim ukalaca tavsiyem..; Birkaç trilyon dolar daha yatırıma devam et.. Belki ölüme çare bbulacaksın.. Çünkü Tanrı seni asla affetmeyecek.. Normal konuşmaktan anlamayan ve asla haz etmeyen soytarı.. ELinden geldiğinin en iyisini yap.. Çünkü yok olmana az kaldı dinsiz ,mansız soytarı..
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