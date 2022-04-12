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Medya Oğlum dizisi için flaş karar
Medya

Oğlum dizisi için flaş karar

Show Tv'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Oğlum dizisinin sezon sonunda final yapacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 18:21:00 -
Oğlum dizisi için flaş karar

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve Canan Ergüder, Timur Acar, Songül Öden, Nihal Yalçın ve Feyyaz Duman'ın başrolünü paylaştığı "Oğlum" dizisi sezon sonunda final yapacak.

"Oğlum"un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi isimler yer alıyor. Dizinin proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, yeni bir değişiklik olmazsa sezon sonunda ekrana veda edecek.

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