Oğlum biz boruya düşmedik evdeyiz! Bana yalan söyleme baba siz borunun içindesiniz!

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumpınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Fikret Y. olduğu öğrenilen bir şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak anne ve babasının cadde üzerinde bulunan gider borusunda sıkıştığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Fikret Y. ile birlikte bölgede yaşlı çiftin sıkışabileceği alanları kontrol etti.

BABASI BİLE İNANDIRAMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları aramada yaşlı çifte dair herhangi bir ize rastlayamadı. İhbarı yapan Fikret Y.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler anne veya babasına telefonla ulaşmasını istedi. İtfaiye ekiplerinin cep telefonu ile ulaştıkları Fikret Y.'nin babası sabah saatlerinde hastaneye gittikten sonra evlerine döndüklerini söyledi. Ancak, babasının sözleri bile Fikret Y.'yi ikna etmeye yetmedi. Fikret Y. "Sabahtan beri buradasınız. Bana yalan söyleme" diyerek anne ve babasının gider borusunda olduğunu iddia etmeyi sürdürdü.

TUTMAK İSTEDİM TUTAMADIM

Anne ve babasını gider borusunun içinde yatar vaziyette sıkışmış olarak gördüğünü iddia eden Fikret Y. olayın gözü önünde gerçekleştiğini ileri sürerek, "Hastaneye gittiler, hastaneden sonuçları alıp bana geleceklerdi. Kavga etmişler, üçümüz kahvaltı yapacaktık. Buraya geliyorlar, annemle kavga ediyorlar, babam atlıyor. O arada annem tutmak istiyor. Bana telefon açtı, 'böyle böyle oldu çabuk gel' dedi. Ben yalın ayak koştum geldim, kurtarmak için. Ama olmadı. Annemi gördüm ama babamı görmedim. Tutmak istedim, hatta şu ağacı getirdim. Onu da tutamadılar, biraz daha kaydılar. Gözümün önünde oldu buradalardı" dedi. Gazetecilerin, "Telefonla konuştular evde olduklarını söylediler" sözü üzerine Fikret Y. "Yemin ederim değiller. Gözümle gördüm, buradaydılar. Yalvarıyorum kurtarın onları" dedi.